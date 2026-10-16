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ТСН у соціальних мережах

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Не минуло й 5 років! У Києві встановили перше мобільне укриття

Не минуло й 5 років! У Києві встановили перше мобільне укриття

Не минуло й 5 років! У Києві встановили перше мобільне укриття

Не минуло й 5 років, як на столичних вулицях нарешті почали з’являтися перші мобільні укриття. Невеликі бетонні споруди встановлюють безпосередньо на зупинках громадського транспорту. Одне з таких розраховане всього на 10 осіб, а також адаптоване для маломобільних громадян.

Але наскільки такі конструкції надійні? Чи реально туди потрапити перехожим саме в момент небезпеки, чи двері знову опиняться зачиненими? Кореспондент ТСН Євгеній Гладун побував біля одного з перших мобільних сховищ, перевірив умови всередині та протестував, як працює система захисту.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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