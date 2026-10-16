Зал плакав навзрид! Вистава "Маруся Чурай" за шедевром Ліни Костенко підкорила Київ

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Подія, яка вразила столицю до глибини душі й яку вже охрестили шедевром на межі геніальності. В Івано-Франківському національному драмтеатрі презентували нову постановку легендарного роману у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай". Режисер Ростислав Держипільський зізнається: два роки опирався задуму, вважаючи, що не має права братися за таку глибу, проте нинішня війна повністю змінила оптику твору. Дві години напруженої тиші між головними героями, потужний відеоряд від Олеся Саніна, музика Святослава Вакарчука та до сліз зворушлива сцена суду, де глядачі відчувають себе учасниками процесу. Чому донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська та українські зірки приходять дивитися це дійство знову й знову – дивіться на власні очі в репортажі журналіста ТСН Олександра Загороднього.