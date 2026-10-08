В РФ атакован завод «Саста» и дата-центр «Яндекса»

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В российском городе Сасово Рязанской области в ночь на 8 октября был атакован промышленный комплекс со станкостроительным заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса». Вспыхнул масштабный пожар, в работе Yandex Cloud произошел сбой. Компания подтвердила инцидент, отметив, что пострадавших нет, а сервисы возобновляются. Руководитель украинского ЦПД Андрей Коваленко подтвердил ответный удар Сил обороны на российскую агрессию.