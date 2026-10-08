В РФ атаковано завод «Саста» і дата-центр «Яндекса»

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У російському місті Сасово Рязанської області у ніч проти 8 жовтня було атаковано промисловий комплекс із верстатобудівним заводом «Саста» та дата-центром «Яндекса». Спалахнула масштабна пожежа, у роботі Yandex Cloud стався збій. Компанія підтвердила інцидент, зазначивши, що постраждалих немає, а сервіси відновлюють. Керівник українського ЦПД Андрій Коваленко підтвердив удар Сил оборони у відповідь на російську агресію.