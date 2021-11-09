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Выпуск ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года

Дата публикации

Выпуск ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года

Новости Львовской области: 14-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедиста

Сюжеты выпуска

Радиодиктант, Хельсинкский союз, зимняя одежда и другое, - в выпуске ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года

   

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