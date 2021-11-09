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Выпуск ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года
Выпуск ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года
Новости Львовской области: 14-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедиста
Сюжеты выпуска
Новости Львовской области: 14-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедиста
Новости мира: двое украинцев погибли в ДТП на юге Польши
Новости Киева: водитель такси устроил масштабную аварию
Предупреждение для "евроблехеров": завтра истекает срок растаможки иностранных авто по льготным условиям
Коронавирус в Украине: Днепр стал лидером по количеству инфицированных
ЕС исключает Украину из "зеленого списка" из-за ситуации с коронавирусом
Новости Киевской области: двое мужчин с пейнтбольными автоматами вынесли сейф с деньгами с предприятия
Подробные документы: Нацполиция открыла 118 дел из-за "липовых" COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов
Фейковые визиты к врачам: как умершие украинцы уже после смерти подписали декларации с семейным врачом
В столице попрощались с Ефимом Звягильским
В следственном изоляторе Житомира объявили голодовку двое подсудимых-участников АТО
Задержание палача "Изоляции" | каким образом издевались над заключенными в тайной тюрьме
Новости Житомира: мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу детсада в применении силы
Новости мира: у австралийской девочки после употребления леденцов образовалась дыра в языке
Две женщины выносили и родили не своих детей из-за ошибки репродуктивной клиники
Банде Януковича выдвинули новые обвинения
Хельсинкский союз: как удавалось верить в независимость Украины, когда советская машина закручивала гайки
Новости Украины: в Киеве провели традиционный радиодиктант по украинскому языку
Радиодиктант: как иностранцы почти в совершенстве овладели украинским
Новости Украины: Зеленский анонсировал реформу "Укрзализныци"
На Волыни жители нескольких улиц страдают от отходов кукурузы
Пожилая американка установила мировой рекорд, пробежав дистанцию в 100 метров
Новости Украины: в Сумах патрульная стала миссис фитнес-бикини
Зимний гардероб: как не покупать новые пальто и куртки каждый сезон
Новости мира: в лондонском зверинце впервые показали недавно рожденного ленивца
Сергей Бабкин озвучил собаку Джека в новом комедийном сериале производства 1+1
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года (полная версия)
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года (полная версия на жестовом языке)
Радиодиктант, Хельсинкский союз, зимняя одежда и другое, - в выпуске ТСН.19:30 за 9 ноября 2021 года
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