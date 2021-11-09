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К Саакашвили не пускают личного врача для оказания медпомощи – нардеп

К Саакашвили не пускают личного врача для оказания медпомощи – нардеп

Associated Press

Не пускают личного врача Саакашвили со вчерашнего вечера, 8 ноября.

К экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили, переведенному из исправительной колонии в тюремную больницу в Глдане, не пускают личного врача Николоза Кипшидзе для оказания медпомощи.

Об этом заявила на своей странице в Facebook нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"То же, к сожалению, и даже хуже, с непредоставлением разрешения личному врачу Михаилу Николозу Кипшидзе. Со вчерашней ночи ему говорят, что его документы на разрешение "в процессе". Хотя в Руставе все разрешения на почти беспрепятственный вход врача к Михаилу были", – написала нардеп.

Она отметила, что сегодня, 9 ноября, впервые приехала в тюрьму, где находится Саакашвили. Она ждала несколько часов получения разрешения посетить политика. Однако ей сказали, что разрешение "в процессе".

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