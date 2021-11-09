До Саакашвілі не пускають особистого лікаря для надання меддопомоги - нардепка

До Саакашвілі не пускають особистого лікаря для надання меддопомоги - нардепка

Не пускають особистого лікаря Саакашвілі від учорашнього вечора, 8 листопада.

До експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого перевели із виправної колонії до тюремної лікарні у Глдані, не пускають особистого лікаря Ніколоза Кіпшидзе для надання меддопомоги.

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Те саме, на жаль, і навіть гірше, з ненаданням дозволу особистому лікарю Михайла Ніколозу Кіпшидзе. З вчорашньої ночі йому кажуть, що його документи на дозвіл „в процесі“. Хоча в Руставі всі дозволи на майже безперешкодний вхід лікаря до Михайла були", - написала нардепка.

Вона зауважила, що сьогодні, 9 листопада, вперше приїхала до тюрми, де перебуває Саакашвілі. Вона чекала кілька годин на отримання дозволу відвідати політика. Однак їй сказали, що дозвіл "в процесі".

Раніше:

У понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18. Через це МЗС України надіслало Грузії ноту через переведення Саакашвілі до в'язничної лікарні, а не цивільної.

Саакашвілі до в'язничної лікарні, а не цивільної. Згодом з'явилася інформація про те, що Саакашвілі звинуватили у словесних та фізичних образах працівників медичної установи.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання