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До Саакашвілі не пускають особистого лікаря для надання меддопомоги - нардепка

До Саакашвілі не пускають особистого лікаря для надання меддопомоги - нардепка

Associated Press

Не пускають особистого лікаря Саакашвілі від учорашнього вечора, 8 листопада.

До експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого перевели із виправної колонії до тюремної лікарні у Глдані, не пускають особистого лікаря Ніколоза Кіпшидзе для надання меддопомоги. 

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Те саме, на жаль, і навіть гірше, з ненаданням дозволу особистому лікарю Михайла Ніколозу Кіпшидзе. З вчорашньої ночі йому кажуть, що його документи на дозвіл „в процесі“. Хоча в Руставі всі дозволи на майже безперешкодний вхід лікаря до Михайла були", - написала нардепка.

Вона зауважила, що сьогодні, 9 листопада, вперше приїхала до тюрми, де перебуває Саакашвілі. Вона чекала кілька годин на отримання дозволу відвідати політика. Однак їй сказали, що дозвіл "в процесі". 

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