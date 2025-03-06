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Новости ТСН 12:00 6 марта. Немедленный саммит в Брюсселе! Зеленский уже там!

Новости ТСН 12:00 6 марта. Немедленный саммит в Брюсселе! Зеленский уже там!

Новости ТСН 12:00 6 марта. Немедленный саммит в Брюсселе! Зеленский уже там!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12.00 6 марта 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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