Новости ТСН 12:00 Тысячи ракет для Украины!

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 6 декабря 2024 года, в обзоре ТСН. - Утренний обстрел Херсонщины: ранен местный житель - 188 боевых столкновений за сутки: актуальная ситуация на фронте - США доставят в Украину сотни тысяч снарядов и тысячи ракет - Салливан - Поздравление от партизан: взрывная диверсия на российской железной дороге - Заграва в Крыму: утром морские дроны атаковали оккупированный полуостров - Война в Сирии: повстанцы продвигаются к Дамаску. Что делает диктатор Асад? - Президент против Парламента: чем закончится противостояние в Южной Корее? - Три украинские атомные станции почти восстановили мощности после обстрелов России - МАГАТЭ - Не добежали 300 метров: на Буковине дрон поймал уклонистов возле румынской границы - Мошенник под прикрытием: как сумчанину удалось присвоить 11 машин для фронта - Что такое уроки добропорядочности и для чего их провели в школах? - Как стать артиллеристом: на Львовщине готовят богов войны - День Святого Николая: как в этом году будут праздновать украинцы?