Эксперты назвали признаки потери памяти

Факты о потере памяти и симптомах старения.

Нередко с возрастом мы становимся немного забывчивыми. Но когда это нарушает наш распорядок дня, нужно внимательно рассмотреть проблему.

«Это нормально время от времени забывать о чем-то, но серьезные проблемы с памятью усложняют повседневный ритм жизни, например, управление автомобилем, пользование телефоном и ориентацию в пространстве», — пишут ученые из Национального института старения.

Поэтому эксперты объяснили, на какие признаки потери памяти нужно обратить внимание.

Как происходит потеря памяти

Доктор Эллисон Рейс, доцент медицины, Школы медицины Лонг-Айленда Нью-Йорка и руководитель лаборатории воспаления, Институт биомедицинских исследований говорит, что потеря памяти является сложным процессом, но в целом это результат потери нервных клеток (нейронов) в мозге.

Наша память зависит от сетей нервных клеток в определенных областях мозга, создающих и поддерживающих связи. Для формирования воспоминаний требуются здоровые нервные клетки, поддерживаемые окружающими клетками с хорошим кровотоком, кислородом и питательными веществами. Когда нервные клетки погибают по многим возможным причинам (болезнь Альцгеймера или другие нейродегенеративные расстройства, токсины, закупорка сосудов или кровотечение), память начинает давать сбой. Наш мозг очень гибок и устойчив и способен компенсировать до определенной степени, но когда значительное количество нервных клеток погибает, потеря памяти начинается. является значимым и влияет на наше повседневное функционирование.

Признаки утраты памяти

По словам доктора Рейсса, «потеря памяти поначалу может быть постепенной и незначительной, поэтому трудно понять, когда она перерастет в серьезную проблему.

Вот несколько подсказок:

вы забываете что-то фундаментальное и важное, что обычно было бы легко или очевидно, например, как приготовить по рецепту, который вы использовали, или как сшить или выполнить, чтобы заправить бензин в свою машину,

не можете вспомнить имя кого-либо из близких,

ставите один и тот же вопрос снова и снова,

дезориентируетесь в собственном районе,

не знаете, обедали ли, принимали лекарство, что случается все чаще,

Вы не можете справиться с финансами и оплатой счетов, которые всегда были легкими.

Как определить, является ли потеря памяти нормальной частью старения или начальной стадией деменции

«Это трудно сделать, но один из способов узнать – это получить отклик от людей, хорошо вас знающих», – говорит доктор Рейс.

Отнеситесь к этому серьезно, если они скажут вам, что заметили изменения у вас и озабочены. Также полезно обратиться к врачу первичного звена, который может произвести скрининговый тест или направить вас на него.

Как предотвратить потерю памяти

Наш мозг живет и преуспевает в нашем организме, поэтому поддержка здоровья организма в целом является первым шагом к тому, чтобы и мозг мог хорошо функционировать.

Потребность в питательных веществах и кислороде обеспечит хорошее кровообращение и здоровье сердца, а это жизненно важно для здоровья мозга и хорошей памяти. Кроме этого нужно придерживаться следующего:

разнообразное и питательное питание,

регулярные аэробные упражнения,

контроль АД и сахара в крови,

избегание табачных изделий.

Лучше всего получать витамины и минералы из цельной пищи, а не из добавок, но иногда трудно получить определенные витамины из пищи или (в случае витамина D) солнечного света. Иногда я рекомендую принимать витамин D, особенно в зимние месяцы, когда пребывание на солнце может оказаться недостаточным.

Социальное взаимодействие и обучение на протяжении всей жизни очень полезны для памяти и решения проблем с депрессией или унынием являются ключевыми.

Важно хорошо выспаться. Выходите каждый день на природу, по возможности, и наслаждайтесь временами в окружении природы. Мана снимите стресс и беспокойство и выделите время для отдыха. Обращайтесь за помощью по необходимости.