Експерти назвали ознаки втрати пам’яті

Факти про втрату пам'яті та симптоми старіння.

Нерідко з віком ми стаємо трохи забудькуватими.. Але коли це порушує наш розпорядок дня, потрібно уважно розглянути проблему.

«Це нормально час від часу забувати про речі, але серйозні проблеми з пам’яттю ускладнюють повсякденні речі, як-от керувати автомобілем, користуватися телефоном і знаходити дорогу додому», - пишуть науковці з Національного інституту старіння.

Тож, експерти пояснили, на які ознаки втрати пам’яті потрібно звернути увагу.

Як відбувається втрата пам'яті

Доктор Еллісон Рейс, доцент медицини, Школи медицини Лонг-Айленда Нью-Йорка та керівник лабораторії запалення, Інституту біомедичних досліджень каже, що втрата пам'яті є складним процесом, але в цілому це результат втрати нервових клітин (нейронів) у мозку.

Наша пам'ять залежить від мереж нервових клітин у певних областях мозку, які створюють і підтримують зв'язки. Для формування спогадів потрібні здорові нервові клітини, які підтримуються оточуючими клітинами з хорошим кровотоком, киснем і поживними речовинами. Коли нервові клітини гинуть від багатьох можливих причин (хвороба Альцгеймера або інші нейродегенеративні розлади, токсини, закупорка судин або кровотеча), пам’ять починає давати збій. Наш мозок дуже гнучкий і стійкий і здатний компенсувати до певної міри, але коли значна кількість нервових клітин гине, втрата пам’яті починається. є значущим і впливає на наше повсякденне функціонування.

Ознаки втрати пам'яті

За словами доктора Рейсса, «втрата пам’яті спочатку може бути поступовою та незначною, тому важко зрозуміти, коли вона переросте в серйозну проблему.

Ось кілька підказок:

ви забуваєте щось фундаментальне та важливе, що зазвичай було б легко або очевидно наприклад, як приготувати за рецептом, який ви використовували, або як зшити або виконати, щоб заправити бензин у свою машину,

не можете згадати ім'я когось із близьких,

ставите одне й те саме питання знову і знову,

дезорієнтуєтеся у власному районі,

не знаєте, чи обідали, приймали ліки, що трапляється все частіше,

не можете впоратися з фінансами та оплатою рахунків, які завжди були легкими.

Як визначити, чи є втрата пам'яті нормальною частиною старіння або початковою стадією деменції

«Це важко зробити, але один із способів дізнатися – це отримати відгук від людей, які добре вас знають», – каже доктор Рейс.

Поставтеся до цього серйозно, якщо вони скажуть вам, що помітили зміни у вас і стурбовані. Також корисно звернутися до лікаря первинної ланки, який може провести скринінговий тест або направити вас на нього.

Як запобігти втраті пам’яті

Наш мозок живе і процвітає в нашому організмі, тому підтримка здоров'я організма в цілому є першим кроком до того, щоб і мозок міг добре функціонувати.

Потреба в поживних речовинах і кисні забезпечить гарний кровообіг і здоров’я серця, а це є життєво важливим для здоров’я мозку та хорошої пам’яті. Окрім цього потрібно дотримуватися наступного:

різноманітне та поживне харчування,

регулярні аеробні вправи,

контроль артеріального тиску та цукру в крові,

уникання тютюнових виробів.

Найкраще отримувати вітаміни та мінерали з цільної їжі, а не з добавок, але іноді важко отримати певні вітаміни з їжі або (у випадку вітаміну D) сонячного світла. Іноді я рекомендую приймати вітамін D, особливо в зимові місяці, коли перебування на сонці може бути недостатнім.

Соціальна взаємодія та навчання протягом усього життя дуже корисні для пам’яті і вирішення проблем із депресією чи смутком є ​​ключовими.

Важливо добревиспатися. Виходьте щодня на природу, якщо можливо, і насолоджуйтеся часом в оточенні природи. Мана зніміть стрес і занепокоєння і виділіть час для відпочинку. Звертайтеся за допомогою за потребою.