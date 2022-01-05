Середа буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 5 січня

Середа буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 5 січня

Сьогодні день буде хмарним.

У середу, 5 січня, Україну накриють дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні очікується дощ, на сході та північному сході країни вночі з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних та Сумській областях місцями 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни подекуди 10-13°. В Карпатах вночі значний мокрий сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ, пориви вітру 25-28 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві вдень 5 січня також ітиме дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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