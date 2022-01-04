Курс долара і євро на 5 січня

Вартість долара - 27,29 грн. Вартість євро - 30,77 грн
У середу, 5 січня, долар здорожчає, а євро - здешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 5 січня:
- Долар США – 27,29 грн (плюс 2 коп.).
- Євро – 30,77 грн (мінус 15 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 5 січня:
- Долар США – 27,37/27,34 грн.
- Євро – 30,90/30,88 грн.
Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі.
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