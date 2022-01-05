У США заарештували вчительку, яка зробила учню COVID-щеплення

Вчителька вколола учневі COVID-вакцину, коли той прийшов до неї додому.

В американському штаті Нью-Йорк заарештували вчительку, яка нібито щепила неповнолітнього учня вакциною проти COVID-19 без згоди його батьків.

Про це інформує NBC News.

Зазначається, що інцидент стався в селищі Сі-Кліфф (округ Нассау) напередодні Нового року, коли матір підлітка повідомила правоохоронців про те, що її 17-річний син отримав щеплення від коронавірусу, коли прийшов додому до 54-річної педагогині Лаури Руссо.

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"Мати не давала дозволу на введення її сину вакцини проти COVID-19", - вказали в поліції Нассау.

Наголошується, що вчителька не є медичною працівницею і не має права на введення вакцини. У зв'язку із цим жінці висунули звинувачення у несанкціонованому занятті професією відповідно до Закону про освіту штату Нью-Йорк.

Наразі невідомо, звідки у підозрюваної з'явився COVID-препарат. Тим часом Шкільний округ Нассау (NCSD) заявив, що Руссо відсторонили від роботи на час розслідування висунутих проти неї звинувачень.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.