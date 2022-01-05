В США арестовали учительницу, которая сделала ученику COVID-прививку

Учительница уколола ученику COVID-вакцину, когда он пришел к ней домой.
В американском штате Нью-Йорк арестовали учительницу, якобы привившую несовершеннолетнего ученика вакциной против COVID-19 без согласия его родителей.
Об этом информирует NBC News.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Си-Клифф (округ Нассау) в канун Нового года, когда мать подростка сообщила правоохранителям о том, что ее 17-летний сын получил прививку от коронавируса, когда пришел домой к 54-летнему педагогу Лауре Руссо.
"Мать не давала разрешения на введение ее сыну вакцины против COVID-19", – указали в полиции Нассау.
Отмечается, что учительница не является медицинской работницей и не имеет права на введение вакцины. В связи с этим женщине предъявлены обвинения в несанкционированном занятии профессией в соответствии с Законом об образовании штата Нью-Йорк.
Пока неизвестно, откуда у подозреваемой появился COVID-препарат. Между тем, Школьный округ Нассау (NCSD) заявил, что Руссо отстранили от работы на время расследования выдвинутых против нее обвинений.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.