Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 5 января

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 5 января

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: двойственный день, в котором уживаются одновременно добро и зло, причем последнего в нем все-таки больше. Особенно опасна вторая половина дня: раздражение будет расти, а настроение – падать. Желательно свести общение с окружающими к минимуму, это позволит избежать ссор и конфликтов.  

Символ дня: древо познания. 

Стихия дня: Дерево.     

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 4. 

Цвет дня: малахитовый и изумрудный. 

Камни дня: сардоникс, нефрит, амазонит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: недомогание, возникшее в этот день, может перейти в хроническую стадию либо привести к осложнениям, поэтому необходимо срочно принимать меры. 

Афоризм дня: "Никогда не ищи сложных путей там, где есть простая дорога" (Эрих Мария Ремарк). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: от заключения брака лучше отказаться: люди, поженившиеся в этот день, всю жизнь будут думать, что достойны иного – лучшего – выбора. 

Мистика дня: можно проводить отвороты и делать талисманы и обереги. 

Табу дня: нельзя работать и тренироваться с другими людьми – велика вероятность конфликтов. 

Читайте также: 

Следующая публикация