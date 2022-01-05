Астрологический прогноз на 5 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: двойственный день, в котором уживаются одновременно добро и зло, причем последнего в нем все-таки больше. Особенно опасна вторая половина дня: раздражение будет расти, а настроение – падать. Желательно свести общение с окружающими к минимуму, это позволит избежать ссор и конфликтов.

Символ дня: древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 4.

Цвет дня: малахитовый и изумрудный.

Камни дня: сардоникс, нефрит, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: недомогание, возникшее в этот день, может перейти в хроническую стадию либо привести к осложнениям, поэтому необходимо срочно принимать меры.

Афоризм дня: "Никогда не ищи сложных путей там, где есть простая дорога" (Эрих Мария Ремарк).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: от заключения брака лучше отказаться: люди, поженившиеся в этот день, всю жизнь будут думать, что достойны иного – лучшего – выбора.

Мистика дня: можно проводить отвороты и делать талисманы и обереги.

Табу дня: нельзя работать и тренироваться с другими людьми – велика вероятность конфликтов.

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