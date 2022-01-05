Астрологічний прогноз на 5 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: двоїстий день, у якому уживаються одночасно добро і зло, причому останнього в ньому все ж більше. Особливо небезпечна друга половина дня: роздратування зростатиме, а настрій – падатиме. Бажано звести спілкування з оточуючими до мінімуму, це дозволить уникнути сварок та конфліктів.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 4.

Колір дня: малахітовий та смарагдовий.

Камені дня: сардонікс, нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: горло.

Хвороби дня: нездужання, що виникло цього дня, може перейти в хронічну стадію або призвести до ускладнень, тому необхідно терміново вживати заходів.

Афоризм дня: "Ніколи не шукай складних шляхів там, де є проста дорога" (Еріх Марія Ремарк).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: від укладання шлюбу краще відмовитися: люди, які одружилися цього дня, все життя думатимуть, що гідні іншого – кращого – вибору.

Містика дня: можна проводити відвороти та робити талісмани та обереги.

Табу дня: не можна працювати та тренуватися з іншими людьми – велика ймовірність конфліктів.

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