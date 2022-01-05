Емма Вотсон підтримала палестинців і нарвалася на скандал із антисемітизмом

Ізраїльський уряд розкритикував акторку за її допис в Instagram щодо солідарності.

Колишній представник Ізраїлю в ООН Дані Данон звинуватив британську акторку Емму Вотсон в антисемітизмі через її пропалестинський допис в Instagram.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що зірка "Гаррі Поттера" розмістила світлину з протестів палестинських активістів, які відбулися під час минулорічних зіткнень, коли ізраїльські літаки бомбили Сектор Гази у відповідь на ракетні обстріли.

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Публікацію знаменитість присвятила солідарності, процитувавши феміністку Сару Ахмед: "Солідарність передбачає прихильність і роботу, а також визнання того, що навіть якщо ми не маємо однакових почуттів, однакових життів чи однакових тіл, ми живемо на спільній основі".

Допис сподобався понад мільйону користувачів і зібрав понад 100 тисяч коментарів, зокрема від палестинських активістів. Водночас публікація викликала критику з боку ізральської влади.

Колишній міністр науки і експредставник Ізраїлю в ООН Дані Данон поділився постом Вотсон у своєму мікроблозі в Twitter, написавши: "10 балів від Ґрифіндору за антисемітизм".

Позицію 31-річної акторки також розкритикував чинний посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан: "Фікція може працювати в "Гаррі Поттері", але насправді вона не працює. Якби це було так, магія, яка використовується у чарівному світі, могла б усунути зло ХАМАС (який пригнічує жінок і прагне знищення Ізраїлю) та ПНА (Палестинської національної адміністрації, - Ред.) (яка підтримує терор)".

Відверта феміністка Вотсон неодноразово використовувала свою платформу для підтримки низки гучних справ, завдяки чому увійшла до списку сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у 2015 році.

У 2014 році акторка, призначена пані послом доброї волі Організації Об'єднаних Націй, виступила з промовою у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, щоб запустити кампанію HeForShe, яка закликала чоловіків виступати за рівність жінок.

У 2019 році Емма стала членкинею консультативного органу "Великої сімки" з прав жінок, а під час конференції СОР26 у Глазго в минулому році надала кліматичним активістам доступ до свого облікового запису в Instagram.

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