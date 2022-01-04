Курс доллара и евро на 5 января

Стоимость доллара - 27,29 грн. Стоимость евро – 30,77 грн
В среду, 5 января, доллар подорожает, а евро – подешевеет. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 5 января:
- Доллар США – 27,29 грн (плюс 2 коп.).
- Евро – 30,77 грн (минус 15 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 5 января:
- Доллар США – 27,37/27,34 грн.
- Евро – 30,90/30,88 грн.
Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар. В то время как в течение 2021 года гривня значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта с 1 января — в материале.
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