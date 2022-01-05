Среда будет дождливой: прогноз погоды в Украине на 5 января

Среда будет дождливой: прогноз погоды в Украине на 5 января

Сегодня день будет облачным.

В среду, 5 января, Украину накроют дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных и Сумской областях местами 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10-13°. В Карпатах ночью сильный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, днем сильный дождь, порывы ветра 25-28 м/с, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве днем 5 января также будет идти дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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