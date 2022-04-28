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Меню для сна: эксперт перечислила продукты, содержащие мелатонин

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Меню для сна: эксперт перечислила продукты, содержащие мелатонин

КГГА

Бессонница является серьезной угрозой для здоровья, это отрицать нельзя.

За последние 15-20 лет люди и так стали спать на два часа меньше и это плохая статистика, поскольку автоматически нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается естественный детокс, сахар крови, повышается риск хронических заболеваний и иммунной дисфункции.

Об этом пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

"Я знаю, что вы любите посты-волшебные таблетки. Но они работают только если другое (рацион, движение и хотя бы приблизиться к адекватной коррекции стресса, включая паузы на расслабление) тоже подконтрольно", – добавляет она.

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Статьи "Меню для сна" гуляют по соцсетям.

Обычно рекомендации по улучшению сна и бессонницы содержат перечень узкого набора продуктов, который подчеркивает какие-то нанограммы или хотя бы миллиграммы: миндаль – источник минералов – фосфор, кальций, марганец, магний и рибофлавин. Магний поможет расслабиться. Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), что косвенно помогает повысить уровень серотонина, поможет расслабиться. Ромашка содержит апигенин, связывается с рецепторами мозга, способствует засыпанию. Чай из пассифлоры тоже, а также она может увеличить выработку ГАМК, которая помогает при стрессе и тревоге. И т.д.

Но они не сделают главного: 7-9 часов сна, снижение света вечером, сон в прохладе. Но я сегодня собрала интереснее: мелатонин в пище. "А еще, мелатонин — известная противовоспалительная и антиоксидантная молекула, которую нашли и в продуктах. Она эффективна путем снижения проницаемости сосудов, уменьшения беспокойства, улучшает качество сна, даже были введены в рекавере протоколы COVID-19, нейродегенеративных заболеваний", — пишет эксперт.

© pixabay.com
pixabay.com

Мелатонин в пище

Анастасия Голобородько советует потреблять содержащие мелатонин продукты в дозе похожей на рабочую, на порцию продукта лучше вечером.

Фрукты

  • клубника
  • виноград
  • кислая вишня

Овощи

  • томаты
  • сладкий перец и паприка
  • грибы (лесные)
  • бобовые, орехи и семена⠀
  • все пророщенное: ростки сои, пророщенный маш, чечевицы
  • фисташки

Травы

  • шлемник
  • зверобой

Масла

  • льняное сыродавленное

Зерна

  • старые сорта кукурузы
  • нешлифованный рис

Животные источники

  • яйца
  • жирная рыба
  • птицы целиком (с кожурой, связками, хрящами)
  • цельное молоко (не гомогенизированное приоритетно)

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