Меню для сна: эксперт перечислила продукты, содержащие мелатонин

Бессонница является серьезной угрозой для здоровья, это отрицать нельзя.

За последние 15-20 лет люди и так стали спать на два часа меньше и это плохая статистика, поскольку автоматически нарушается гормональный каскад, восстановление, ухудшается естественный детокс, сахар крови, повышается риск хронических заболеваний и иммунной дисфункции.

Об этом пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

"Я знаю, что вы любите посты-волшебные таблетки. Но они работают только если другое (рацион, движение и хотя бы приблизиться к адекватной коррекции стресса, включая паузы на расслабление) тоже подконтрольно", – добавляет она.

Статьи "Меню для сна" гуляют по соцсетям.

Обычно рекомендации по улучшению сна и бессонницы содержат перечень узкого набора продуктов, который подчеркивает какие-то нанограммы или хотя бы миллиграммы: миндаль – источник минералов – фосфор, кальций, марганец, магний и рибофлавин. Магний поможет расслабиться. Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), что косвенно помогает повысить уровень серотонина, поможет расслабиться. Ромашка содержит апигенин, связывается с рецепторами мозга, способствует засыпанию. Чай из пассифлоры тоже, а также она может увеличить выработку ГАМК, которая помогает при стрессе и тревоге. И т.д.

Но они не сделают главного: 7-9 часов сна, снижение света вечером, сон в прохладе. Но я сегодня собрала интереснее: мелатонин в пище. "А еще, мелатонин — известная противовоспалительная и антиоксидантная молекула, которую нашли и в продуктах. Она эффективна путем снижения проницаемости сосудов, уменьшения беспокойства, улучшает качество сна, даже были введены в рекавере протоколы COVID-19, нейродегенеративных заболеваний", — пишет эксперт.

pixabay.com

Мелатонин в пище

Анастасия Голобородько советует потреблять содержащие мелатонин продукты в дозе похожей на рабочую, на порцию продукта лучше вечером.

Фрукты

клубника

виноград

кислая вишня

Овощи

томаты

сладкий перец и паприка

грибы (лесные)

бобовые, орехи и семена⠀

все пророщенное: ростки сои, пророщенный маш, чечевицы

фисташки

Травы

шлемник

зверобой

Масла

льняное сыродавленное

Зерна

старые сорта кукурузы

нешлифованный рис

Животные источники

яйца

жирная рыба

птицы целиком (с кожурой, связками, хрящами)

цельное молоко (не гомогенизированное приоритетно)

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.