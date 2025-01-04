Зачем пить чай с солью: откуда появилась эта необычная традиция

Народы Тибетского плато веками пьют соленый горячий чай. Ведь соль в организме человека играет роль электролитов, отвечающих за должное функционирование мозга, мышц и нервной системы. А в летнюю жару организм вместе с потом тратит много соли, поэтому на помощь для восстановления баланса приходит соленый чай. Еще вместо соли в горячие напитки можно добавлять сок лимона, он обладает аналогичной функцией.

Также народы, выходцы из кочевых племен, добавляют в чай молоко, жир животных и растительное масло, таким образом превращая напиток в сытную пищу. Часто кладут туда молотый ячмень или пшеницу и приправляют солью и специями.

Да, подобное употребление чая может показаться довольно странным, но таким образом кочевые племена веками справлялись с длительными переходами с одного места на другое, особенно в горах на больших высотах.

Соленый чай помогает поддерживать бодрость духа, концентрацию внимания и утоляет чувство голода. Тибетские монахи употребляют этот напиток, чтобы поддерживать работу всех систем организма в должном состоянии. Так как они, согласно своим традициям, употребляют пищу только до обеда, а сохранить бодрость тела и духа им помогает чай с солью.

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