Банда, яка викрала автобус з місіонерами на Гаїті, вимагає 17 мільйонів доларів викупу

Банда, яка викрала автобус з місіонерами на Гаїті, вимагає 17 мільйонів доларів викупу

ФБР і гаїтянська поліція підтримують контакт з викрадачами, домагаючись звільнення місіонерів.

На Гаїті банда, яка викрала 17 місіонерів, зажадала 17 мільйонів доларів викупу - по мільйону за кожного. Місіонери нібито перебувають в будинку, розташованому поруч з Круа-де-Бук.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на неназваного гаїтянського чиновника.

"Гаїтянська банда, яка викрала групу місіонерів зі США і Канади, просить по одному мільйону доларів за звільнення кожного з них, загалом 17 мільйонів доларів", - зазначив він.

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Своєю чергою міністр юстиції Гаїті Ліст Кітель повідомив, що ФБР і гаїтянська поліція підтримують контакт з викрадачами, домагаючись звільнення місіонерів, однак переговори можуть зайняти тижні.

"Ми намагаємося звільнити їх, не виплачуючи викуп", - сказав він.

За інформацією Кітеля, місіонери перебувають в будинку, розташованому поруч з Круа-де-Буке (передмістя столиці Гаїті Порт-о-Пренс), недалеко від місця, де було скоєно викрадення.

Нагадаємо:

У суботу, 16 жовтня, в столиці Гаїті, місті Порт-о-Пренс, банда викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їх сімей, зокрема дітей. Такий злочин шокував своєю нахабністю чиновників країни.

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