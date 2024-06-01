Байден прокоментував рішення суду щодо Трампа

Байден вважає, що таке рішення суду ще раз підтверджує "американський принцип".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував рішення суду присяжних визнати ексочільника Білого дому Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів напередодні президентських виборів у 2016 році.

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На пресконференції Байден заявив, що таке рішення суду ще раз підтверджує "американський принцип, що ніхто не може бути вищим за закон".

"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений", - сказав Байден.

Крім того, Байден нагадав, що експрезидентові були надані всі можливості для юридичного захисту в суді.

"Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", - сказав американський лідер.

Байден також нагадав, що присяжні вислухали всі аргументи, а потім після ретельного обмірковування винесли одностайний вердикт про вину Трампа за всіма 34 пунктами звинувачення.

Байден також додав, що говорити про те, що рішення було сфальсифіковано — це "необачно та ризиковано", а також "безвідповідально".

"Це необачно й небезпечно, безвідповідально для будь-кого говорити, що його рішення сфальсифіковане лише тому, що не подобається вирок", - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп обрав собі радника на випадок повернення до Білого дому.

Крім того, ми раніше інформували, що експрезидента США Трампа визнали винним у кримінальній справі.

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