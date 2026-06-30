Чи "виженуть" українських чоловіків з ЄС: у Раді Європи пояснили, від чого це залежить

Українські чоловіки в ЄС / © ТСН

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Питання надання притулку та захисту українським чоловікам призовного віку в країнах Європи є дуже складним. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті розповів, чи мають право європейські держави автоматично відмовляти в захисті людям через їхню стать та вік.

Про це пише «РБК-Україна».

За його словами, будь-яке розрізнення між людьми вимагає дуже вагомих аргументів, щоб довести, що це не є дискримінацією. Якщо чоловіків певної вікової групи виключають із-під захисту, це стосується одразу двох ознак — статі та віку, що на перший погляд викликає питання нерівності.

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Держава, яка висуває такі обмеження, повинна навести серйозні докази, що це не є незаконною дискримінацією.

«Можливо, що цей аргумент можна навести, і є підстави щодо призову та служби у війську країни, яка зазнає серйозного нападу. Але це має бути зроблено відповідно до міжнародного права, яке визнає, що існують винятки з військового обов’язку, є винятки з примусової військової служби», — пояснює комісар.

Як приклад він навів Свідків Єгови, які через свою віру не можуть служити в армії, і міжнародне право визначило це як законну вимогу. У таких випадках людину не звільняють від відповідальності, а розглядають її справу індивідуально — наприклад, надають можливість пройти цивільну службу.

Чому загальна заборона для чоловіків є проблематичною

Будь-яка загальна заборона, яка просто виключає кожного чоловіка до певного віку без розбору, є дуже проблематичною для міжнародних стандартів.

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«І тому індивідуальна оцінка, я думаю, є ключем до подолання цієї дуже складної ситуації. Все, про що я питаю, це те, щоб у тій мірі, в якій існує спроба виключити їх у сусідніх країнах, окрема особа мала можливість навести індивідуальні аргументи щодо того, чому до них слід ставитися інакше», — наголосив він.

Що буде з тими, хто виїхав незаконно

Постає питання і щодо чоловіків призовного віку, які повністю придатні до служби, але напівлегально чи незаконно виїхали до Європи. Проте з точки зору міжнародних норм, це не скасовує права людини на розгляд її ситуації.

Комісар підкреслив, що те, як саме люди опинилися в певній країні — це інше питання. Суть міжнародних стандартів залишається незмінною: головне з’ясувати, чи можна людину законно виключити з призову на основі міжнародних правил. Саме тому кожна окрема особа повинна мати можливість надати свої індивідуальні аргументи.

Повернення українців з-за кордону — останні новини

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до березня 2028 року. Єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер заявив, що це пов’язано з продовженням війни. Водночас новий захист не надаватимуть новоприбулим чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації. Ті, хто оформив статус раніше, матимуть право залишатися.

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До слова, в Україні екстрадиція громадян, які перебувають за кордоном, застосовується до осіб, які є обвинуваченими, підозрюваними або засудженими втікачами. За підсумками 2024 року до України екстрадували 75 людей. Процедура включає підготовку пакета документів судом та Мін’юстом, направлення запиту до іноземної держави та подальше етапування. Екстрадиція не стосується пересічних громадян, які виїхали за кордон.

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