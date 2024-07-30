Фіцо пригрозив Україні, що зупинить постачання дизеля

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що внаслідок припинення Україною транзиту нафти російського "Лукойлу" Братислава може обмежити постачання дизельного пального.

Про це очільник словацького уряду сказав у відеозверненні 29 липня.

Фіцо зустрівся і мав розмову з послом України Мирославом Кастраном щодо припинення Києвом транзиту нафти російського "Лукойлу".

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"Якщо транзит російської нафти через Україну за короткий час не відновиться, Slovnaft не продовжить постачання в Україну дизеля, який покриває десяту частину споживання України", – сказав прем’єр Словаччини.

Він додав, що подальша дія цієї санкції "лише зашкодить" Україні, Словаччині та Угорщині. За словами Фіцо, Кастран отримав інформацію про технічне рішення імпорту нафти, яке словацький прем’єр ще раніше запропонував своєму українському колезі Денису Шмигалю.

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"Якщо Євросоюз хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, мені доведеться подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, яка також має передбачати співпрацю у сфері стратегічної сировини", – заявив голова словацького уряду.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило, що Єврокомісія відхилила прохання Угорщини та Словаччини закликати Україну скасувати заборону на транзит російської нафти компанії "Лукойл".

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