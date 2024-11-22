Колону “вагнерівців” розгромили бойовики “Аль-Каїди”

Під час нападу було вбито сімох російських найманців у Малі.

Колону російських найманців ПВК "Вагнер" знову розгромили в Малі. Цього разу в центральній частині цієї африканської країни на “вагнерівців” напали бойовики “Аль-Каїди”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на розвідувальну група Site Intelligence, яка відстежує діяльність ісламістів.

На фотографіях, які з’явилися в Мережі, видно захоплену зброю, боєприпаси та екіпірування з емблемами російської ПВК.

Також читайте Війна за Африку: як путінська Росія розширює свій вплив на континенті

Відповідальність за напад, який було здійснено у четвер, 21 листопада, взяла на себе філія "Аль-Каїди" в Північній Африці.

За неперевіреною інформацією, під час нападу було вбито сімох російських найманців.

На опублікованому відео видно тіла щонайменше п’яти білих чоловіків у військовій формі, які лежали навколо військової машини після нападу.

Нагадаємо, раніше, в липні цього року, що у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер".

Читайте також: