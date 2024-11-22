Колонну "вагнеровцев" разгромили боевики "Аль-Каиды"

Во время нападения были убиты семь российских наемников в Мали.

Колонну российских наемников ЧВК "Вагнер" снова разгромили в Мали. На этот раз в центральной части этой африканской страны на "вагнеровцев" напали боевики "Аль-Каиды".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разведывательную группу Site Intelligence, отслеживающую исламистскую деятельность.

На фотографиях, появившихся в Сети, видно захваченное оружие, боеприпасы и экипировку с эмблемами российской ЧВК.

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Ответственность за нападение, которое было совершено в четверг, 21 ноября, взял на себя филиал "Аль-Каиды" в Северной Африке.

По непроверенной информации, во время нападения были убиты семь российских наемников.

На опубликованном видео видны тела по меньшей мере пяти белых мужчин в военной форме, которые лежали вокруг военной машины после нападения.

Напомним, ранее, в июле этого года, в Республике Мали на северо-западе Африки местные повстанцы-туареги устроили засаду и уничтожили колонну с десятками российских наемников ЧВК "Вагнер".

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