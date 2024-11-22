У Вінниці чоловік хотів підірвати себе гранатою: подробиці

41-річний місцевий мешканець мав намір підірвати гранату у багатоповерхівці.

Про цю подію повідомило головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та спецпідрозділ КОРД, а також співробітники ДСНС. Житловий квартал правоохоронці перекрили, а мешканців багатоквартирного будинку евакуювали.

З чоловіком, який зачинився у помешканні та хотів привести у дію вибухівку, почали вести перемовини, на що він погрожував підірвати себе разом з правоохоронцями.

Згодом він підірвав гранату, внаслідок чого зазнав тяжких травмувань. Наразі лікарі надали йому необхідну медичну допомогу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження й встановлюють усі обставини та причини події.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинув невідомий чоловік.

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