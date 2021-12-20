У Греції засніжило: гірські містечка замело снігом

Снігопади триватимуть до кінця дня.

Зимовий шторм "Кармель" приніс до Греції перший сніг та мороз.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 грудня.

Подекуди температура опустилася до -6. Гірські містечка замело снігом, закрили кілька доріг. Перекрили також і доступ до кількох популярних серед місцевих вершин.

Також люди потерпають від дошкульного шквального вітру. Він обриває електродроти, тож з десяток сіл знеструмило. Очікується, що снігопади триватимуть до кінця дня.

Зимовий шторм "Кармель" приніс до Греції перший сніг та мороз

Як повідомлялося, у суботу, 18 грудня, в південній частині Греції стався потужний землетрус. Пошкоджень або постраждалих внаслідок коливань немає. Коливання виникли на глибині майже 58 км, магнітуда землетрусу становила 5,4 бала. Грецькі ЗМІ повідомляють, що поштовхи відчувалися від Афін до Криту.

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