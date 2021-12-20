В Греции заснежило: горные городки замело снегом

Снегопады будут продолжаться до конца дня.

Зимний шторм Кармель принес в Грецию первый снег и мороз.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 20 декабря.

Кое-где температура опустилась до -6. Горные городки замело снегом, закрыли несколько дорог. Перекрыли также доступ к нескольким популярным среди местных вершин.

Также люди страдают от шквального ветра. Он обрывает электропровода, так что с десяток сел обесточило. Ожидается, что снегопады будут продолжаться до конца дня.

Зимний шторм "Кармель" принес в Грецию первый снег и мороз

Как сообщалось, в субботу, 18 декабря, в южной части Греции произошло мощное землетрясение. Повреждения или пострадавшие в результате колебаний нет. Колебания возникли на глубине почти 58 км, магнитуда землетрясения составила 5,4 балла. Греческие СМИ сообщают, что толчки ощущались от Афин до Крита.

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