5 миллиардов долларов придется выплатить страховым пострадавшим от торнадо в США

Более трех тысяч домов остается без света.

Катастрофические торнадо обойдутся американским страхователям в 5 миллиардов долларов. Неделю назад стихия, пронесшаяся шестью штатами унесла около ста жизней и разрушила целые городки.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Через провода и хлам, к обваленным крыльцам Коди Смит ежедневно продолжает разносить почту. "Никогда не думаешь, что такое может произойти с твоим родным городом. Думаешь, такое только в кино бывает", – говорит мужчина.

Мейфилд – один из городов в штате Кентукки, разрушен торнадо почти полностью. Только в этом штате от стихии погибли 75 человек, несколько десятков до сих пор не могут найти. Накануне сюда приезжал президент Соединенных Штатов и обещал еще месяц покрывать все расходы по ремонту из федерального бюджета.

Коди считает честью выполнять свою часть работы пока город пытается восстанавливать себя. Хотя это не всегда безопасно.

«Все эти провода на земле оборваны, очень трудно понять, где безопасна дорога, как добраться до ящика. А еще и дождь в ближайшие дни обещают, он нам все еще немного усложнит», — говорит почтальон.

В американском городке, по которому пронесся торнадо, несмотря на все работает почтальон | Новости мира

Мало ли что кроме этого изменилось, говорит Коди. Разве что люди начали встречать на улице и благодарить. "Ты герой, парень. Настоящий герой", — говорят местные, к которым пришел почтальон.

«Говорят, почтальоны ходят сквозь дождь и снег, но вот о торнадо никто не говорил. Но оказывается, и через торнадо тоже. Удивительно, но он действительно продолжает работать каждый день, что бы ни произошло», — рассказывают о почтальоне люди.

Более трех тысяч домов остается без тока. Поэтому для некоторых, особенно пожилых людей, письма, которые приносит почтальон — долгожданное, драгоценное утешение.

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