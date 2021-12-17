5 мільярдів доларів доведеться виплатити страховим постраждалим від торнадо в США

Більше трьох тисяч осель залишається без струму.

Катастрофічні торнадо обійдуться американським страхувальникам у 5 мільярдів доларів. Тиждень тому стихія, що пронеслася шістьма штатами забрала близько ста життів і зруйнувала цілі містечка.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Через дроти і мотлох, до обвалених ґанків Коді Сміт щодня продовжує розносити пошту. «Ніколи не думаєш, що таке може статися з твоїм рідним містом. Думаєш, таке тільки в кіно буває», - каже чоловік.

Мейфілд - одне з міст у штаті Кентуккі, зруйноване торнадо майже повністю. Лише в цьому штаті від стихії загинуло 75 людей, кілька десятків досі не можуть знайти. Напередодні сюди приїжджав президент Сполучених Штатів і обіцяв ще місяць покривати усі витрати на ремонт з федерального бюджету.

Коді вважає за честь виконувати свою частину роботи доки місто намагається відбудовувати себе. Хоч це і не завжди безпечно.

«Всі ці дроти на землі обірвані, дуже важко второпати, де безпечна дорога, як дістатися до скриньки. А ще й дощ найближчими днями обіцяють, він нам все ще трохи ускладнить», - каже поштар.

В американському містечку, яким пронісся торнадо, попри все продовжує працювати поштар | Новини світу

Мало що крім цього змінилося, каже Коді. Хіба що люди почали зустрічати на вулиці і дякувати. «Ти герой, хлопче. Справжній герой», - кажуть місцеві, до яких завітав листоноша.

«Кажуть, поштарі ходять крізь дощ та сніг, але от про торнадо ніхто не казав. Але виявляється, і крізь торнадо теж. Дивовижно, але він дійсно продовжує працювати щодня, що б не сталося», - розповідають про поштаря люди.

Більше трьох тисяч осель залишається без струму. Тож для деяких, особливо немолодих людей, листи, що приносить поштар - довгоочікувана, дорогоцінна розрада.

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