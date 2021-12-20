Одна упала, другая устояла: в Черкассах взорвали башню на химкомбинате

Для демонтажа был применен метод направленного взрыва.
В Черкассах на местном химическом комбинате попытались демонтировать две старые башни, когда-то задействованные в производстве минеральных удобрений.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 20 декабря.
Устроили направляющий взрыв, но что-то пошло не по плану. На видео видно, как одна из башен вздрагивает, и немного приседает, цепляет соседнюю, и та рушится на бок. Первая башня так и остается стоять, правда несколько наклонившись.
Местные уже шутят, что получили собственную пизанскую башню. Что делать с так и не упавшим аварийным и опасным зданием - пока неизвестно.
Напомним, в Николаеве методом подрыва демонтировали железобетонную трубу №10 Областного коммунального предприятия (ОКП) "Николаевоблтеплоэнерго".
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