Одна упала, другая устояла: в Черкассах взорвали башню на химкомбинате

Одна упала, другая устояла: в Черкассах взорвали башню на химкомбинате

Для демонтажа был применен метод направленного взрыва.

В Черкассах на местном химическом комбинате попытались демонтировать две старые башни, когда-то задействованные в производстве минеральных удобрений.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 20 декабря.

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Устроили направляющий взрыв, но что-то пошло не по плану. На видео видно, как одна из башен вздрагивает, и немного приседает, цепляет соседнюю, и та рушится на бок. Первая башня так и остается стоять, правда несколько наклонившись.

Местные уже шутят, что получили собственную пизанскую башню. Что делать с так и не упавшим аварийным и опасным зданием - пока неизвестно.

В Черкассах на местном химическом комбинате неудачно попытались демонтировать две старые башни

Напомним, в Николаеве методом подрыва демонтировали железобетонную трубу №10 Областного коммунального предприятия (ОКП) "Николаевоблтеплоэнерго".

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