Одна впала, інша встояла: у Черкасах підірвали вежу на хімкомбінаті

Одна впала, інша встояла: у Черкасах підірвали вежу на хімкомбінаті

Для демонтажу застосували метод спрямованого вибуху.

У Черкасах на місцевому хімічному комбінаті спробували демонтувати дві старі вежі, які колись були задіяні у виробництві мінеральних добрив.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 20 грудня.

Влаштували спрямований вибух, але щось пішло не за планом. На відео видно, як одна із веж здригається, і трохи присідає, чіпляє сусідню, і та валиться на бік. Перша башта так і лишається стояти, щоправда дещо похилившись.

Черкащани вже жартують, що отримали власну пізанську вежу. Що робитимуть з аварійною та небезпечною будівлею, яка так і не впала, наразі невідомо.

У Черкасах на місцевому хімічному комбінаті невдало спробували демонтувати дві старі вежі

Нагадаємо, у Миколаєві методом підриву демонтували залізобетонну трубу №10 Обласного комунального підприємства (ОКП) "Миколаївоблтеплоенерго".

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