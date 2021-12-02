У Миколаєві підірвали 90-метрову трубу котельні (відео)

Роботи з демонтажу проводились на підставі дозволу ГУ Держпраці у Миколаївській області.

У Миколаєві методом підриву демонтували залізобетонну трубу №10 Обласного комунального підприємства (ОКП) "Миколаївоблтеплоенерго".

Як пише місцеве видання "Новини-N", підірвали за допомогою шпурових зарядів. Роботи з демонтажу відбулись на підставі дозволу головного управління Держпраці в Миколаївській області.

90-метрова труба — це останній об'єкт, який демонтували в колишній котельні, розташованій на території заводу "Океан".

Як повідомив начальник управління НС Миколаївської міськради Олександр Герасименя, котельня була виведена з експлуатації, а 90-метрова труба почала руйнуватися та несла загрозу для оточуючих.

Саме тому її необхідно демонтувати, в даному випадку демонтаж за допомогою контрольованого вибуху - найбільш швидкий і безпечний спосіб.

Нагадаємо, у Дніпрі за кілька секунд знищили багатоповерхову будівлю заводу.

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