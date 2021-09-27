Жителі Сан-Марино підтримали легалізацію абортів: подробиці

За легальне переривання вагітності висловилися 77% учасників референдуму.

Жителі європейської мікродержави Сан-Марино під час референдуму переважною більшістю проголосували за легалізацію абортів.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з підсумками підрахунку голосів, за те, щоб дозволити жінкам добровільно переривати вагітність, висловилися 77% виборців, тоді як майже 23% електорату виступили проти.

Після оголошення результатів міністерка внутрішніх справ країни Елена Тонніні закликала парламент до ухвалення відповідного рішення.

Зазначається, що це призведе до скасування закону 1865 року, який зробив Сан-Марино одним з останніх місць в Європі, де аборти є повністю забороненими.

Явка на референдум склала 41%. Ухвалена виборцями ініціатива дозволить жінкам добровільно робити аборт впродовж 12 тижнів після вагітності.

"Після завершення 12 тижнів аборт буде дозволений лише у випадку, коли здоров'я матері перебуває під загрозою, або якщо аномалії плода можуть заподіяти фізичну чи психологічну шкоду", - йдеться у матеріалі.

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Згідно з чинним законодавством Сан-Марино, за скоєння аборту жінку можуть засудити до трьох років ув'язнення, а лікаря, що проводив процедуру, - до шести років.

Водночас випадків засудження на території країни не було. "Зазвичай жінки, які вирішили зробити аборт, їдуть до Італії, де це дозволено законом від 1978 року", - вказують у виданні.

Як повідомлялося, за статистикою, кожна четверта жінка у нашій країні має досвід аборту. Хтось витискає його з пам'яті, хтось досі часом шкодує, зітхає. І мало хто здогадується, що досвід аборту, нехай навіть забутий, всі ці роки може керувати поведінкою жінки і всієї її сім'ї. Читайте про це за посиланням.

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