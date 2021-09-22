Ума Турман зізналася, що зробила аборт у підлітковому віці

Акторка випадково завагітніла від чоловіка, який був набагато старший за неї.

Голлівудська акторка Ума Турман зізналася, що зробила аборт в підлітковому віці.

Так, в своєму есе для The Washington Post 51-річна знаменитість поділилася, що у 15 років вона почала свою акторську кар'єру та жила далеко від сім’ї. Тоді знаменитість мала стосунки з чоловіком, який був набагато старший за неї.

"Я жила з одним чемоданом в Європі, далеко від своєї сім'ї, і збиралася почати працювати. Я з усіх сил намагалася зрозуміти, що мені робити. Я хотіла залишити дитину, але як? Я зателефонувала додому. Моя мама тяжко захворіла в лікарні. Мій батько підійшов до її ліжка, щоб обговорити мої варіанти. Ми ніколи раніше не говорили про секс; це було вперше і це було жахливо для всіх нас", – пригадала Ума.

Ума Турман / Associated Press

Тоді, за словами, Турман, батьки поцікавилися, які стосунки у їхньої доньки з батьком дитини. Акторка розповіла, що разом вони не будуть. Оскільки, зірка залишилася б матір’ю-одиначкою, без коштів та житла, вона з батьками вирішила все ж зробити аборт.

Процедуру вона пройшла в одній з клінік німецького Кельна. "Було страшенно боляче, але я не скаржилася. Мені було так соромно, що я відчула, що заслужила цей біль", - поділилася Турман, зазначивши, що це був її найбільший секрет.

Також читайте 51-річна Ума Турман розійшлася з архітектором та одразу ж закрутила новий роман

Своєю історією акторка вирішила поділитися тому, що в штаті Техас заборонили аборти, після того, як у плода можна прослухати серцебиття – це відбувається на шостому тижні вагітності. Через це у США уже декілька тижнів йдуть запеклі суперечки. Зі свого боку, Турман заявила, що ухвалена заборона на аборти є черговим дискримінаційним інструментом проти тих, хто перебуває в економічно невигідному становищі.

Зауважимо, після цього Турман тричі стала мамою. Акторка виховує 23-річну дочку Маю і 19-річного сина Левона від шлюбу з Ітаном Гоуком, а також 9-річну доньку Розалінд від колишнього коханого Арпада Бюссона.

Нагадаємо, раніше Яна Клочкова відверто розповіла про свої невдалі стосунки. Спортсменка поділилися історіями 4 романів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання