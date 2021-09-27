Коли світ повернеться до "нормального життя": очільник Pfizer озвучив прогноз

Коли світ повернеться до "нормального життя": очільник Pfizer озвучив прогноз

Очільник Pfizer вважає, що щорічні щеплення від коронавірусу стануть нормою.

Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що світ зможе повернутися до допандемічного життя "впродовж року".

Відповідний прогноз він озвучив в інтерв'ю для ABC News.

Водночас, за його словами, прогрес залежатиме від поліпшення вакцинації і деякою мірою від колективного імунітету.

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"Найбільш ймовірний сценарій для мене полягає у тому, що, оскільки вірус поширюється по всьому світу, ми продовжимо спостерігати появу нових варіантів", - висловився Бурла.

Очільник Pfizer також заявив, що щорічні щеплення від коронавірусу стануть нормою. "Але ми не знаємо напевне. Нам потрібно почекати і подивитися дані", - підсумував він.

Раніше американський інфекціоніст і радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі заявляв, що людство повинно перемогти пандемію коронавірусу до весни 2022 року. Однак через штам "Дельта", додавав експерт, складно давати якісь гарантії.

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