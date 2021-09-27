Когда мир вернется к "нормальной жизни": глава Pfizer озвучил прогноз

Глава Pfizer считает, что ежегодные прививки от коронавируса станут нормой.

Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла считает, что мир сможет вернуться к допандемической жизни "в течение года".

Соответствующий прогноз он озвучил в интервью ABC News.

Однако, по его словам, прогресс будет зависеть от улучшения вакцинации и в определенной степени от коллективного иммунитета.

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"Наиболее вероятный сценарий для меня заключается в том, что, поскольку вирус распространяется по всему миру, мы продолжим наблюдать появление новых вариантов", — высказался Бурла.

Глава Pfizer также заявил, что ежегодные прививки от коронавируса станут нормой. "Но мы не знаем наверняка. Нам нужно подождать и посмотреть данные", — подытожил он.

Ранее американский инфекционист и советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявлял, что человечество должно победить пандемию коронавируса к весне 2022 года. Однако из-за штамма "Дельта", указывал эксперт, сложно давать какие-то гарантии.

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