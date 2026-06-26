Чи зможете знайти жабу за 10 секунд: нова головоломка спантеличила Мережу

Жаба / © pexels.com

Реклама

Любителям головоломок запропонували новий тест на уважність: потрібно всього за 10 секунд знайти маленьку жабу, яка майстерно сховалася серед трави. На перший погляд завдання здається простим, однак впоратися з ним вдається далеко не всім.

Про це повідомило видання Mirror.

Подібні візуальні головоломки не лише розважають, а й допомагають підтримувати мозок у тонусі. Фахівці зазначають, що регулярне розв’язування таких завдань тренує уважність, навички пошуку закономірностей і мислення. Крім того, успішне виконання головоломок може покращувати настрій завдяки виробленню дофаміну.

Реклама

На фотографії зображено невелику ділянку землі, вкриту травою та бур’янами. Саме серед цієї рослинності й заховалася маленька жаба. Щоб виконати завдання, потрібно уважно роздивитися кожен фрагмент зображення.

Якщо знайти амфібію за 10 секунд не вдалося, не варто засмучуватися. Чим частіше людина розв’язує подібні головоломки, тим краще вона помічає приховані деталі та швидше знаходить потрібні об’єкти.

Розгадка головоломки

Жаба сховалася у правій частині зображення. Якщо користуватися координатною сіткою, її можна побачити в секції E, приблизно між горизонтальними лініями 3 та 4, де маленька коричнева амфібія сидить поруч із кількома травинками.

У коментарях користувачі Reddit зізналися, що були здивовані складністю завдання. Багато хто очікував побачити значно більшу жабу, тому довго не міг її знайти. Автор допису також зазначив: «Було важко побачити його наживо! Якби воно не стрибало, я б, мабуть, наступив на нього».

Реклама

Нагадаємо, раніше ми публікували головоломку, у якій потрібно було переставити лише один сірник, щоб отримати правильну відповідь.

Новини партнерів