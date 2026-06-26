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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Чи зможете знайти жабу за 10 секунд: нова головоломка спантеличила Мережу

У Мережі набирає популярності головоломка, в якій потрібно помітити жабу серед трави. Спробуйте перевірити свою уважність і зір, перш ніж побачите правильну відповідь.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Жаба

Жаба / © pexels.com

Любителям головоломок запропонували новий тест на уважність: потрібно всього за 10 секунд знайти маленьку жабу, яка майстерно сховалася серед трави. На перший погляд завдання здається простим, однак впоратися з ним вдається далеко не всім.

Про це повідомило видання Mirror.

Подібні візуальні головоломки не лише розважають, а й допомагають підтримувати мозок у тонусі. Фахівці зазначають, що регулярне розв’язування таких завдань тренує уважність, навички пошуку закономірностей і мислення. Крім того, успішне виконання головоломок може покращувати настрій завдяки виробленню дофаміну.

На фотографії зображено невелику ділянку землі, вкриту травою та бур’янами. Саме серед цієї рослинності й заховалася маленька жаба. Щоб виконати завдання, потрібно уважно роздивитися кожен фрагмент зображення.

Якщо знайти амфібію за 10 секунд не вдалося, не варто засмучуватися. Чим частіше людина розв’язує подібні головоломки, тим краще вона помічає приховані деталі та швидше знаходить потрібні об’єкти.

Головоломка. Фото: Reddit\Kam22×44

Головоломка. Фото: Reddit\Kam22×44

Розгадка головоломки

Жаба сховалася у правій частині зображення. Якщо користуватися координатною сіткою, її можна побачити в секції E, приблизно між горизонтальними лініями 3 та 4, де маленька коричнева амфібія сидить поруч із кількома травинками.

Головоломка. Фото: Reddit\Kam22×44

Головоломка. Фото: Reddit\Kam22×44

У коментарях користувачі Reddit зізналися, що були здивовані складністю завдання. Багато хто очікував побачити значно більшу жабу, тому довго не міг її знайти. Автор допису також зазначив: «Було важко побачити його наживо! Якби воно не стрибало, я б, мабуть, наступив на нього».

Нагадаємо, раніше ми публікували головоломку, у якій потрібно було переставити лише один сірник, щоб отримати правильну відповідь.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
336
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