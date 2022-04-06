6 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

6 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

6 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

6 квітня 2022 року - середа. 42-й день війни Росії проти України. 96-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

6 квітня в Україні - День працівника слідчих органів. Це професійне свято було засновано у 1963 році. Право проведення попереднього слідства було передано Міністерству охорони громадського порядку, яке пізніше було перейменовано в МВС. Введення Указу в дію і поклало початок діяльності слідчого апарату органів внутрішніх справ. Заснування слідчого апарату в органах внутрішніх справ мало закономірний характер. Воно було зумовлено практичними потребами боротьби зі злочинністю. Практика показала, що таке рішення виявилося цілком виправданим. За 40 років органи попереднього слідства МВС сформувалися і зміцніли, визначились найбільш доцільні структура, стиль і методи роботи.

6 квітня - Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Відповідну резолюцію ухвалила Генасамблея ООН 23 серпня 2013 року. Цей день обраний не випадково. Цього дня у 1894 році у місті Афіни розпочалися І Олімпійські ігри сучасності, які зібрали атлетів із 14 країн. Втім, вони відрізнялися від ігор сучасності. Не було Олімпійського вогню, клятви та параду країн-учасниць, вручення золотих медалей. На церемонії в Афінах виступив із короткою промовою король Греції Георг І, започаткувавши таку традицію для наступних Олімпіад.

6 квітня - Всесвітній день настільного тенісу. Це достатньо "молода" подія. Її започаткували тільки 2015 року, але вона вже стала дуже популярною у всьому світі. Ініціатор створення – Міжнародна Федерація настільного тенісу. Цей день створили, щоб популяризувати спорт, просувати його в різних країнах, об'єднати людей, які захоплюються настільним тенісом. А проводять подію саме в цей день, тому що 6 квітня ще й Міжнародний день спорту.

6 квітня - яке сьогодні церковне свято

6 квітня - день Преподобного Захарія, постника Києво-Печерського / commons.wikimedia.org

6 квітня у православному календарі - день Преподобного Захарія, постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

Преподобний Захарій був постником. Він їв тільки зерна й овочі один раз на день після заходу сонця. Мав велику міць на бісів і часто бачив у видіннях ангелів.

Пізніша монастирська традиція ототожнює його з парубком Захарієм, який згадується у "Патерику Печерському" як сучасник ігумена Никона (1077—1088). Опікун юнака хотів привласнити завіщаний Захарію батьком спадок - 1000 гривень сріблом і 100 гривень золотом, - але не зміг дати неправдиву клятву перед іконою Богородиці в Успенському соборі. Після того, як відкрилася правда і Захарію була повернута скарбниця, він пожертвував усі гроші на будівництво Йоано-Предтеченської хрещальні собору, а сам постригся в ченці й залишився жити в Печерському монастирі.

Згідно з антропологічними дослідженнями помер у віці 20-25 років, ріст мав бл. 152-154 см. Мощі преподобного Захарія посника спочивають у Дальніх печерах, поряд з мощами Преподобного Нестора, Некнижного.

Також 6 квітня - день святителя Артемія (Артемона) Солунського, преподобного Якова, єпископа Катанського. У народному календарі дата отримала такі назви: Артемій, Артемон – дери полоз, Захарії і Якови, Захарій-посник, Захарія, Переддень Благовіщення, Похвала.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 квітня

Які сьогодні іменини: Володимир, Олексій, Артем, Петро, Степан.

6 квітня народились:

1880 рік — український астроном, академік, засновник Полтавської гравіметричної обсерваторії, будівничий і перший директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ Олександр Орлов;

1941 рік —український поет, автор пісні "Волинь моя" Степан Кривенький;

1965 рік — український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю "Червона Рута-1989" Едуард Драч;

1968 рік — український футболіст Іван Гецко;

1973 рік — MC і DJ української альтернативно-реперської формації "Танок на Майдані Конґо" (ТНМК) Олександр "Фоззі" Сидоренко.

Що не можна робити 6 квітня

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.

Не можна виходити з дому без потреби.

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам.

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.

Пам'ятні події 6 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 6 квітня:

1327 рік — вважається, що саме сьогодні відомий італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрівся зі своєю коханою Лауру. Саме вона надихнула його на створення знаменитих сонетів.

1384 рік — португальці перемогли кастильців у битві при Атолейруші.

1748 рік — в Італії відшукали руїни Помпеї.

1818 рік — у Парижі барон Карл Де Дрез показав перший двоколісний засіб пересування, який став прадідусем сучасних велосипедів.

1869 рік — Джон Веслі Гаят з Нью-Джерсі запатентовано целулоїд

1896 рік — в Афінах стартували Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, які були заборонено упродовж півтори тисячі років.

1909 рік — офіцер Роберт Пірі зі США став першим, хто досягнув Північного полюса.

1917 рік — почав працювати Всеукраїнського Національного конгресу

1941 рік — німецько-італійські війська розпочали воєнні дії проти Королівства Югославія.

1968 рік — гурт Pink Floyd залишив його засновник Сід Барретт.

1970 рік — гурт Led Zeppelin під час свого п'ятого туру по США отримали звання почесних громадян міста Мемфіс.

Народні прикмети на 6 квітня