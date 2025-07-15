Аврора передала 2 780 000 грн для Дітей Героїв

Реклама

Від 1 червня до 7 липня в магазинах мережі «Аврора» тривала літня благодійна ініціатива «SpongeBob Манія», яка об’єднала улюблених героїв із містечка Бікіні Боттом та важливу соціальну мету — підтримку дітей, які втратили одного чи обох батьків унаслідок війни.

Усі кошти, зібрані з продажу цієї продукції, були спрямовані на підтримку підопічних Благодійного Фонду «Діти Героїв». Сума забезпечить:

проведення профорієнтаційного табору AVRORA Camp для 35 підлітків віком від 14 до 17 років, які пережили втрату;

канцтовари для 1 265 старшокласників, що готуються до нового навчального року;

освітні можливості для підопічних БФ «Діти Героїв», зокрема вивчення іноземних мов та індивідуальні заняття з репетиторами.

«Підтримка та допомога тим, хто цього потребує найбільше — закладена в корпоративних цінностях «Аврори». Ми вдячні нашим покупцям за активне залучення до цієї ініціативи. Кожна їхня покупка з колекції SpongeBob Манія стала вкладом у майбутнє дітей, які пережили втрату батьків внаслідок війни», — зазначає Поліна Лендєл, бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора».

Реклама

Однією з підопічних Фонду, яка відчула турботу та увагу, стала Іринка. Дівчинка поділилася своїми враженнями: «Дякую мережі магазинів Аврора, що підтримують нас. Для нас ця підтримка дуже важлива».

Фонд «Діти Героїв» щиро вдячний кожному, хто долучився до цієї акції. Завдяки вам діти Героїв отримали не просто допомогу, а й відчули, що їхнє майбутнє важливе.

Довідково:

БФ «Діти Героїв» допомагає дітям, які втратили одного чи обох батьків унаслідок повномасштабного вторгнення. Фонд надає оперативну та персоналізовану допомогу в кризових ситуаціях, психологічну і юридичну підтримку, допомагає з навчанням, розвитком і соціалізацією дітей до їхнього повноліття.

Реклама

Станом на 1 липня 2025 року під опікою Фонду перебуває понад 13 600 підопічних. З них 27% вимушено покинули домівки, 1% дітей втратили маму і тата, 1% дітей втратили маму, 2% дітей з інвалідністю, 12 % — діти з багатодітних родин, 27% дітей перебувають в скрутному фінансовому становищі. Щотижня до Фонду приєднуються приблизно 110 дітей.

«Аврора» — група компаній з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital. Компанія динамічно розвивається, налічуючи понад 1 700 магазинів «Аврора» на території України та 50 магазинів Aurora в Румунії.