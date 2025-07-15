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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Її не впізнати: Дженніфер Лав Г'юїтт вперше за тривалий час вийшла на червону доріжку

Акторці Дженніфер Лав Г’юїтт 46 років і вона рідкісна гостя на світських заходах чи червоних доріжках, хоча на початку двохтисячних років була справжньою голлівудською суперзіркою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лав Г'юїтт

Дженніфер Лав Г'юїтт / © Associated Press

14 липня вона з’явилася на прем’єрі фільму «Я знаю, що ви скоїли минулого літа», це продовження однойменної картини 1997 року, в якій вона зіграла. Дженніфер повернеться до своєї знаменитої ролі і знову потішить шанувальників.

На заході в Лос-Анджелесі вона позувала в чорній сукні з декольте і тонкими бретельками. Її вбрання було повністю розшите великим чорним камінням, а доповнила вона його гламурними туфлями зі стразами та безліччю прикрас на руках — різними кааблучками та браслетами. Також Дженніфер Лав Г’юїтт розпустила довге волосся медового відтінку, а на її обличчі був лаконічний макіяж.

Дженніфер Лав Г’юїтт / © Associated Press

Дженніфер Лав Г’юїтт / © Associated Press

Також у фільмі знову зіграє Фредді Принц-молодший. Разом із дружиною Сарою Мішель Геллар актор відвідав презентацію фільму. Пара позувала разом фотографам.

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший / © Associated Press

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший / © Associated Press

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