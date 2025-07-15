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- Шоу-бізнес
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Її не впізнати: Дженніфер Лав Г'юїтт вперше за тривалий час вийшла на червону доріжку
Акторці Дженніфер Лав Г’юїтт 46 років і вона рідкісна гостя на світських заходах чи червоних доріжках, хоча на початку двохтисячних років була справжньою голлівудською суперзіркою.
14 липня вона з’явилася на прем’єрі фільму «Я знаю, що ви скоїли минулого літа», це продовження однойменної картини 1997 року, в якій вона зіграла. Дженніфер повернеться до своєї знаменитої ролі і знову потішить шанувальників.
На заході в Лос-Анджелесі вона позувала в чорній сукні з декольте і тонкими бретельками. Її вбрання було повністю розшите великим чорним камінням, а доповнила вона його гламурними туфлями зі стразами та безліччю прикрас на руках — різними кааблучками та браслетами. Також Дженніфер Лав Г’юїтт розпустила довге волосся медового відтінку, а на її обличчі був лаконічний макіяж.
Також у фільмі знову зіграє Фредді Принц-молодший. Разом із дружиною Сарою Мішель Геллар актор відвідав презентацію фільму. Пара позувала разом фотографам.