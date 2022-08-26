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Церковне свято 27 серпня - кому моляться віряни

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Церковне свято 27 серпня - кому моляться віряни

27 серпня - день пам’яті пророка Михея / Фото: https://azbyka.ru/

Яке церковне свято 27 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 27 серпня в церковному календарі

У суботу, 27 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Михея. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 27 серпня — день пам’яті пророка Михея

Своє пророче служіння пророк Михей почав близько 778 року до Різдва Христового і проходив його майже 50 років за часів царів іудейських Йотама, Ахаза та благочестивого праведного Єзекії. Він був сучасником пророка Ісаї.
 
Викриття та передбачення пророка Михея стосувалися як царя, так і Ізраїльського царства. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування, і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського. Йому ж належить пророцтво про народження Спасителя світу. Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатії.

Церковний календар на 27 серпня: відео

Народні прикмети на 27 серпня

  • Якщо дме сильний вітер - вересень буде дощовий.
  • Якщо день безвітряний - у вересні майже не буде опадів.
  • Сильний вітер після довгого затишшя - до дощу.
  • Ранкова зоря яскраво-червоного кольору - до сильного вітру.
  • Північний вітер - до хорошого врожаю жита.

Що не можна робити 27 серпня

  • Не можна вживати спиртні напої.
  • Не можна пекти будь-що - робота з тістом може накликати на господиню хвороби й нещастя.
  • Не можна нікому розповідати про свої плани і сни до заходу сонця.
  • Не можна лінуватися.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2452
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