Церковне свято 27 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 27 серпня в церковному календарі

У суботу, 27 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Михея. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 27 серпня — день пам’яті пророка Михея

Своє пророче служіння пророк Михей почав близько 778 року до Різдва Христового і проходив його майже 50 років за часів царів іудейських Йотама, Ахаза та благочестивого праведного Єзекії. Він був сучасником пророка Ісаї.



Викриття та передбачення пророка Михея стосувалися як царя, так і Ізраїльського царства. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування, і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського. Йому ж належить пророцтво про народження Спасителя світу. Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатії.

Церковний календар на 27 серпня: відео

Народні прикмети на 27 серпня

Якщо дме сильний вітер - вересень буде дощовий.

Якщо день безвітряний - у вересні майже не буде опадів.

Сильний вітер після довгого затишшя - до дощу.

Ранкова зоря яскраво-червоного кольору - до сильного вітру.

Північний вітер - до хорошого врожаю жита.

Що не можна робити 27 серпня