Церковне свято 27 серпня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 27 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 27 серпня в церковному календарі
У суботу, 27 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Михея. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 27 серпня — день пам’яті пророка Михея
Своє пророче служіння пророк Михей почав близько 778 року до Різдва Христового і проходив його майже 50 років за часів царів іудейських Йотама, Ахаза та благочестивого праведного Єзекії. Він був сучасником пророка Ісаї.
Викриття та передбачення пророка Михея стосувалися як царя, так і Ізраїльського царства. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування, і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського. Йому ж належить пророцтво про народження Спасителя світу. Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатії.
Церковний календар на 27 серпня: відео
Народні прикмети на 27 серпня
- Якщо дме сильний вітер - вересень буде дощовий.
- Якщо день безвітряний - у вересні майже не буде опадів.
- Сильний вітер після довгого затишшя - до дощу.
- Ранкова зоря яскраво-червоного кольору - до сильного вітру.
- Північний вітер - до хорошого врожаю жита.
Що не можна робити 27 серпня
- Не можна вживати спиртні напої.
- Не можна пекти будь-що - робота з тістом може накликати на господиню хвороби й нещастя.
- Не можна нікому розповідати про свої плани і сни до заходу сонця.
- Не можна лінуватися.