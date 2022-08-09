Церковний календар на 10 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 10 серпня в церковному календарі

10 серпня вшановують пам’ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 10 серпня — день пам’яті апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена

У середу, 10 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена.

Про апостолів від 70-ти Прохора, Никанора, Тимона та Пармена, які були ще й першими православними дияконами, згадується в Святому Письмі. Всі вони померли в різний час та різних місцях.

Святий Прохор довгий час був супутником апостола Павла. Саме останній поставив його на престол єпископа в Никомидії. Після Успіння пресвятої Богородиці Прохор був разом з апостолом Іоанном Богословом на острові Патмос. Після повернення до Никодимії, продовжував становлювати церкву. Мученицьку смерть він прийняв у Антіохії.

Святого Никанора вбили під час перших відкритих гонінь християн з іншими вірянами. Саме того дня також був вбитий і святий великомученик архидиякон Стефан.

Святий Тимон був єпископом у місті Басторії в Аравії. Його вбили юдеї та язичники через те, що він проповідував християнство. Спочатку його кинули в піч, однак Бог зберіг свого раба від вогню. Тоді його розіп'яли вниз головою.

Святий Пармен жив та проповідував у Македонії. Помер через хворобу. Існує і інша думка, що святий постраждав під час гонінь християн за часів імператора Траяна.

Церковний календар на 10 серпня: відео

Народні прикмети

Листя дерев повертається верхньою стороною донизу - буде дощ.

Небо захмарене, але квіти жовтецю розкриті - не сподівайтеся на зливу.

Тендітні квіточки квасениці зібралися докупи, наче перед дощем - вночі буде прохолодно.

Що не можна робити 10 серпня