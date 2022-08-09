Церковний календар на 10 серпня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 10 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 10 серпня в церковному календарі
10 серпня вшановують пам’ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 10 серпня — день пам’яті апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена
У середу, 10 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена.
Про апостолів від 70-ти Прохора, Никанора, Тимона та Пармена, які були ще й першими православними дияконами, згадується в Святому Письмі. Всі вони померли в різний час та різних місцях.
Святий Прохор довгий час був супутником апостола Павла. Саме останній поставив його на престол єпископа в Никомидії. Після Успіння пресвятої Богородиці Прохор був разом з апостолом Іоанном Богословом на острові Патмос. Після повернення до Никодимії, продовжував становлювати церкву. Мученицьку смерть він прийняв у Антіохії.
Святого Никанора вбили під час перших відкритих гонінь християн з іншими вірянами. Саме того дня також був вбитий і святий великомученик архидиякон Стефан.
Святий Тимон був єпископом у місті Басторії в Аравії. Його вбили юдеї та язичники через те, що він проповідував християнство. Спочатку його кинули в піч, однак Бог зберіг свого раба від вогню. Тоді його розіп'яли вниз головою.
Святий Пармен жив та проповідував у Македонії. Помер через хворобу. Існує і інша думка, що святий постраждав під час гонінь християн за часів імператора Траяна.
Церковний календар на 10 серпня: відео
Народні прикмети
- Листя дерев повертається верхньою стороною донизу - буде дощ.
- Небо захмарене, але квіти жовтецю розкриті - не сподівайтеся на зливу.
- Тендітні квіточки квасениці зібралися докупи, наче перед дощем - вночі буде прохолодно.
Що не можна робити 10 серпня
- Не можна грати весілля.
- Не варто сваритися, лаятися, лихословити.