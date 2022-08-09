Церковный календарь на 10 августа — кому молятся верующие

Какой праздник 10 августа в церковном календаре

10 августа чтят память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 10 августа – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

В среду, 10 августа 2022 года, церковь чтит память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Об апостолах от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, которые были еще и первыми православными диаконами, упоминается в Священном Писании. Все они умерли в разное время и в разных местах.

Святой Прохор долгое время был спутником апостола Павла. Конкретно последний поставил его на престол епископа в Никомидии. После Успения Пресвятой Богородицы Прохор был вместе с апостолом Иоанном Богословом на острове Патмос. По возвращении в Никодимию продолжал становить церковь. Мученическую смерть он принял в Антиохии.

Святого Никанора убили во время первых открытых гонений христиан с другими верующими. Именно в тот день также был убит и святой великомученик архидиакон Стефан.

Святой Тимон был епископом в Бастории в Аравии. Его убили иудеи и язычники из-за того, что он проповедовал христианство. Сначала его бросили в печь, однако Бог уберег своего раба от огня. Тогда его распяли вниз головой.

Святой Пармен жил и проповедовал в Македонии. Умер по болезни. Есть и другое мнение, что святой пострадал во время гонений христиан во времена императора Траяна.

Церковный календарь на 10 августа: видео

Народные приметы

Листья деревьев поворачиваются верхней стороной вниз — будет дождь.

Небо облачно, но цветы желтца раскрыты – не надейтесь на ливень.

Хрупкие цветочки квасеницы собрались вместе, словно перед дождем — ночью будет прохладно.

Что нельзя делать 10 августа