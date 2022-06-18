Церковний календар на 19 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 19 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 19 червня в церковному календарі

19 червня вшановують пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 19 червня — день пам’яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського

У неділю, 19 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського.

За своїм походженням він був єгиптянином, в молодості хрестився та вирішив вести благочестиве і дуже строге життя, щоб зберегти себе в духовній чистоті. Він подорожував до святих місць, щоб краще зрозуміти християнство. Був навіть в Єрусалимі та відвідав преподобного Герасима в Йорданській пустелі. Зустрічався він і з іншими пустельниками.

Коли Віссаріон повернувся до Єгипту, то прийняв чернечий постриг. Став учнем преподобного Ісидора Пелусіота. Віссаріон вирішив прийняти обітницю мовчання. Він постійно голодував, їв лише раз на тиждень, та ще й спав сидячи.

За таку сильну духовну віру отримав він від Господа вміння творити чудеса. Під час засухи він вмів викликати дощ, а також перетворював морську воду на звичайну.

Помер в глибокій старості мирно та спокійно.

Церковний календар на 19 червня: відео

Народні прикмети

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Що не можна робити 19 червня