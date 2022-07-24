Церковний календар на 24 липня - кому моляться віряни

Яке свято 24 липня в церковному календарі

24 липня вшановують пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 24 липня — день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги

У неділю, 24 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги.

Вона була першою правителькою Київської Русі і вступила на престол після смерті князя Ігоря 945 року. Правила сімнадцять років, була сильною, мудрою та жорсткою правителькою. Мала сина - великого князя Святослава Ігоревича.

Жила в X столітті. Походження княгині Ольги завжди викликало серйозні суперечки, які не вщухають до нині. Згідно з деякими джерелами Ольга була чудоземкою, а саме - донькою скандинавів, які прибули до Київської Русі та взяли під контроль більшу частину слов'янських племен. Інші джерела стверджують, що Ольга була слов'янкою, а своє ім'я отримала на честь князя Олега. Також дехто вважає, що вона мала болгарське походження.

Цікава й історія знайомства Ігоря з Ольгою. Розповідали, що вона була паромщицею і у віці 10 років припала до душі молодому князю. Однак на всі його знаки уваги відповідала відмовою. Ігор запам'ятав гарячу дівчину, і коли прийшов час йому одружуватися, заслав сватів саме до паромщиці, хоча вона і була нижчою за нього.

При княжому дворі у княгині Ольги сформувався вольовий та розважливий характер. Однак найбільше на нього вплинула загибель чоловіка від рук древлян. Вона розправилася з убивцями холоднокровно - перебила знать та навіть простолюдинів. Після цього ніхто не смів перечити жорсткій Ользі.

Княгиня Ольга вважається однією з творців державності Київської Русі. Вона сама об'їжджала свої землі, подавляючи бунти. А ще централізувала державне правління, увівши систему "погостів" - фінансово-адміністративних та судових центрів.

Також саме княгиня Ольга першою прийняла християнство і охрестилася, отримавши ім'я Олена. Цікаво, що навіть після хрещення княгині, її дружина та весь народ ще довгий час залишалися язичниками. Християнином не був навіть син Ольги і майбутній князь - Святослав Ігоревич. Хрестилася Ольга 957 року в Константинополі, залишивши управління Києвом у руках Святослава, який вже помітно підріс. Після хрещення княгиня прожила трохи більше десяти років. Померла вона 969 року та була похована згідно з християнськими обрядами. А її онук, Володимир Великий, після хрещення Русі, переніс мощі княгині до Десятинної церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Це був перший кам'яний храм Київської Русі.

Церковний календар на 24 липня: відео

Народні прикмети

На Ольги чути грім - буде добре ловитися риба.

Якщо грім глухий - чекайте на непогоду.

24 липня сонячно - гарно вродить хліб.

Що не можна робити 24 липня