Свободу грудям: чи важливо носити бюстгальтер

У Мережі - справжній холівар “Чи варто носити бюстгальтер?”, адже вигляд жіночих сосків під одягом не всіх влаштовує.

Вирішили подивитись на цю дискусію з точки зору здоров’я і нагадати декілька важливих деталей про жіночі груди, - пише uahealth в Instagram.

Кому потрібно носити ліфчик?

Жіночий бюстгальтер вміє добре підтримувати, але ця підтримка потрібна не всім. Коли ж вона рекомендована?

Коли у тебе великий розмір грудей.

Під час занять спортом.

Під час грудного вигодовування.

Коли тобі цього хочеться.

Коли носити бюстгальтер небезпечно?

Правильно підібрана білизна не зашкодить.

Негативний вплив на «самопочуття» жіночих грудей має тільки носіння занадто тісної та незручної білизни.

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Також особливо уважно слід підходити до носіння білизни з «кісточками», бо вони розроблені для ідеальних грудей, яких не існує. У когось вони різні за розміром, в когось розташовані ближче до центру грудини і т.д.. Тобто кісточки можуть тиснути на молочну залозу, а під час руху призводити навіть до невеликої травматизації.

Але якщо не носити ліф, груди обвиснуть!

Немає жодних доказів того, що провисання грудей спричинене відсутністю ліфчика. Існує багато біологічних та генетичних факторів, які збільшують або зменшують ймовірність провисання грудей, але це не білизна.

З медичної точки зору немає протипоказань білизні чи її відсутності. Є лише рекомендації і важливі зауваження до її вибору.

Але відвідувати мамолога потрібно двічі на рік, незалежно від того носите ви бюстгальтер, чи ні.

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